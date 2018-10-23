Во 2 сезоне 2 серии сериала «Гостевая книга» на территорию прибрежного городка заявляются дельцы Роб и Шелли. Им необходимо инсценировать необычную ситуацию: помочь наркоману достичь дна. За успешно проделанную работу паре обещана круглая сумма.
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