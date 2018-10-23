Во 2 сезоне 7 серии сериала «Гостевая книга» семейная пара Энн и Скотт впервые оставляет своего шестилетнего сына одного, чтобы посетить музыкальный фестиваль. За эти несколько часов мальчик узнает о взрослой жизни немало нового.