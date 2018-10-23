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Гостевая книга 2017 - 2018 7 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Гостевая книга»
В поисках реальности
Сезон 2 / Серия 1 23 октября 2018
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Сезон 2 / Серия 2 23 октября 2018
Проблемы со счётом
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Крутая вечеринка
Сезон 2 / Серия 4 6 ноября 2018
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Сезон 2 / Серия 5 13 ноября 2018
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Сезон 2 / Серия 10 18 декабря 2018
О чем cерия

Во 2 сезоне 7 серии сериала «Гостевая книга» семейная пара Энн и Скотт впервые оставляет своего шестилетнего сына одного, чтобы посетить музыкальный фестиваль. За эти несколько часов мальчик узнает о взрослой жизни немало нового.

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