Во 2 сезоне 6 серии сериала «Гостевая книга» рассказывается о Клеме, который везет семью в пляжный домик Barefeet Retreat. По пути он знакомится со стриптизершей и убеждает ее временно притвориться собственной девушкой.
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