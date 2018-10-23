Во 2 сезоне 8 серии сериала «Гостевая книга» домик арендует Логан, но его единственный телефон выходит из строя. Мужчина звонит в службу поддержки и знакомится с консультантом Вали, который преодолевает собственный кризис в личной жизни.
Related video
Помолодела лет на 20: засветившуюся на публике Гузееву едва узнали
Барановская осталась в одиночестве не просто так: названа причина
«Выходило за рамки»: правду об истинном характере Олейникова раскрыл сын
Двух слов достаточно: Загитова оправдалась за провал на «Ледниковом периоде»
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать
Первые комментарии Карпович о свадьбе Прилучного: хватило нескольких слов
Юбилея не будет: Эдиту Пьеху накануне 85-летия настиг новый удар
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу
Пускает пыль в глаза: правда о баснословных тратах Элджея вышла наружу
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко
Авторизация по e-mail