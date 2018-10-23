Во 2 сезоне 4 серии сериала «Гостевая книга» домик у океана посещает Тим, уже заселявшийся год назад. Постоялец вспоминает детали той ночи, когда его друзья и родственники устроили незабываемую тусовку. Действия переносятся в прошлое.