Во 2 сезоне 4 серии сериала «Гостевая книга» домик у океана посещает Тим, уже заселявшийся год назад. Постоялец вспоминает детали той ночи, когда его друзья и родственники устроили незабываемую тусовку. Действия переносятся в прошлое.
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