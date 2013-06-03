В 3 сезоне 8 серии сериала «Оборотень» поиск информации приводит Скотта, Элисон и Стайлза к давнему знакомому, который делится с ними воспоминаниями из прошлого. Друзья узнают правду о Девкалионе. Но пригодится ли им эта информация в битве?
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