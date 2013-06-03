В 3 сезоне 20 серии сериала «Оборотень» обстоятельства вынуждают Стайлза добровольно лечь в психбольницу «Дом Эха», чтобы защитить друзей от поселившегося в нем кицунэ. Скотт, Лидия и Элисон ищут способ изгнания из его тела темного лиса.
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