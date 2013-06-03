В 3 сезоне 17 серии сериала «Оборотень» друзья клянутся защищать Скотта от таинственного врага, тогда как Стайлз обращается за советом к Мелиссе. Тем временем Элисон, Крис и Айзек заручаются поддержкой представителя клана якудза.
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