В 3 сезоне 22 серии сериала «Оборотень» грядет решающая схватка. Благодаря Дитону и Питеру Скотт и Лидия объединяются, тогда как отец Стайлза встречает комиссию, которая определит его будущее. И на этом неприятности героев не заканчиваются.
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