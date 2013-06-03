В 3 сезоне 6 серии сериала «Оборотень» автобус достигает калифорнийского мотеля. Так как соревнования перенесены, старшеклассники вынуждены остановиться здесь на ночлег. Вдали от дома Скотту и его друзьям предстоит столкнуться с чем-то зловещим.
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