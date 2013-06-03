В 3 сезоне 7 серии сериала «Оборотень» угроза нависает над доктором Дитоном. Удастся ли Скотту спасти своего союзника, неоднократно выручавшего его в трудную минуту? Между тем Девкалион, Кали, Итан и Эйден преследуют Дерека.
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