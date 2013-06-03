В 3 сезоне 24 серии сериала «Оборотень» борьба с Ногицунэ продолжается. Несмотря на поражение, Дерек и Скотт не намерены опускать руки. Объединившись с союзниками, они готовятся к финальной схватке, от исхода которой зависят жизни близких им людей.
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