В 3 сезоне 23 серии сериала «Оборотень» друзья пытаются отыскать Лидию, заручившись поддержкой Мередит. Скотт узнает о причинах ухода отца из семьи, а Элисон предпринимает отчаянную попытку спасения Киры и Айзека от Ногицунэ.
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