В 3 сезоне 4 серии сериала «Оборотень» конфронтации между сверхъестественными стаями продолжаются. Стайлз сходится лицом к лицу со своими похитителями в школе, но приходит к выводу, что убийства в Бейкон Хиллз совершены не оборотнями.
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