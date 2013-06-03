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Киноафиша Сериалы Оборотень Сезоны Сезон 3 Серия 4

Оборотень 2011 - 2017 4 серия 3 сезон

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10 голосов
Все серии 3 сезона «Оборотень»
Татуировка
Сезон 3 / Серия 1 3 июня 2013
Возрастающий хаос
Сезон 3 / Серия 2 10 июня 2013
Светлячки
Сезон 3 / Серия 3 17 июня 2013
Спущенный с цепи
Сезон 3 / Серия 4 24 июня 2013
Поджаренный
Сезон 3 / Серия 5 1 июля 2013
Мотель Калифорния
Сезон 3 / Серия 6 8 июля 2013
Течения
Сезон 3 / Серия 7 15 июля 2013
Провидец
Сезон 3 / Серия 8 22 июля 2013
Девушка, которая слишком много знала
Сезон 3 / Серия 9 29 июля 2013
Упущенный из виду
Сезон 3 / Серия 10 5 августа 2013
Соглашение Альфа
Сезон 3 / Серия 11 12 августа 2013
Лунный эллипс
Сезон 3 / Серия 12 19 августа 2013
Якоря
Сезон 3 / Серия 13 6 января 2014
Плохого больше, чем хорошего
Сезон 3 / Серия 14 13 января 2014
Гальванизировать
Сезон 3 / Серия 15 20 января 2014
Освещенный
Сезон 3 / Серия 16 27 января 2014
Серебряный палец
Сезон 3 / Серия 17 3 февраля 2014
Говорящий загадками
Сезон 3 / Серия 18 10 февраля 2014
Летария волчья
Сезон 3 / Серия 19 17 февраля 2014
Дом с эхом
Сезон 3 / Серия 20 24 февраля 2014
Лиса и волк
Сезон 3 / Серия 21 3 марта 2014
Свободный
Сезон 3 / Серия 22 10 марта 2014
Ненасытный
Сезон 3 / Серия 23 17 марта 2014
Божественный ход
Сезон 3 / Серия 24 24 марта 2014
О чем cерия

В 3 сезоне 4 серии сериала «Оборотень» конфронтации между сверхъестественными стаями продолжаются. Стайлз сходится лицом к лицу со своими похитителями в школе, но приходит к выводу, что убийства в Бейкон Хиллз совершены не оборотнями.

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