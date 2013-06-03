В 3 сезоне 18 серии сериала «Оборотень» в Бейкон Хиллз творятся необъяснимые вещи. Стайлз бесследно исчезает, не сказав друзьям ни слова. Стая Скотта отправляется на его поиски, тогда как Лидия продолжает осваивать новые способности банши.
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Авторизация по e-mail