В 3 сезоне 15 серии сериала «Оборотень» город готовится к Хэллоуину. В разгар хирургической операции из госпиталя сбегает серийный убийца. Чтобы предотвратить появление новой жертвы, Скотт и его друзья вынуждены начать охоту.
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