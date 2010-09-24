В 6 сезоне 7 серии сериала «Сверхъестественное» при помощи Кастиэля Дин наконец-то выясняет, что не так с Сэмом после возвращения из ада. Теперь Дин подозревает, что с их дедом Сэмюэлем тоже что-то нечисто.
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