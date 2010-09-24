В 6 сезоне 9 серии сериала «Сверхъестественное» Винчестеры расследуют дело о похищении человека инопланетянами, Дин тоже ненадолго становится их жертвой. Но это уже не главная проблема, ведь в городе еще есть феи и эльфы…
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