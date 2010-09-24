В 6 сезоне 11 серии сериала «Сверхъестественное» каждый из братьев пытается вернуть душу Сэма по-своему. Дин обращается к Смерти и получает предложение о сделке, Сэм же, по совету ангела Бальтазара, решает убить Бобби.
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