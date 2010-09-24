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Киноафиша Сериалы Сверхъестественное Сезоны Сезон 6 Серия 18

Сверхъестественное 2005 - 2020 18 серия 6 сезон

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Все серии 6 сезона «Сверхъестественное»
Возвращение к истокам
Сезон 6 / Серия 1 24 сентября 2010
Два с половиной человека
Сезон 6 / Серия 2 1 октября 2010
Третий человек
Сезон 6 / Серия 3 8 октября 2010
Выходные у Бобби
Сезон 6 / Серия 4 15 октября 2010
Жизнь свободна или сумеречна
Сезон 6 / Серия 5 22 октября 2010
Ты не вынесешь правды
Сезон 6 / Серия 6 29 октября 2010
Дела семейные
Сезон 6 / Серия 7 5 ноября 2010
Все псы попадают в рай
Сезон 6 / Серия 8 12 ноября 2010
Сверхъестественные материалы
Сезон 6 / Серия 9 19 ноября 2010
Страсть за решёткой
Сезон 6 / Серия 10 3 декабря 2010
Свидание в Самарре
Сезон 6 / Серия 11 10 декабря 2010
Словно девственница
Сезон 6 / Серия 12 4 февраля 2011
Непрощённый
Сезон 6 / Серия 13 11 февраля 2011
Манекен 3: Расплата
Сезон 6 / Серия 14 18 февраля 2011
Ошибка по-французски
Сезон 6 / Серия 15 25 февраля 2011
…И никого не стало
Сезон 6 / Серия 16 4 марта 2011
Моё сердце будет биться дальше
Сезон 6 / Серия 17 15 апреля 2011
Западная земля
Сезон 6 / Серия 18 22 апреля 2011
Дорогая мамочка
Сезон 6 / Серия 19 29 апреля 2011
Человек, который хотел стать королём
Сезон 6 / Серия 20 6 мая 2011
Пусть льется кровь
Сезон 6 / Серия 21 20 мая 2011
Человек, который слишком много знал
Сезон 6 / Серия 22 20 мая 2011
О чем cерия

В 6 сезоне 18 серии сериала «Сверхъестественное» Кастиэль вновь отправляет Сэма и Дина в прошлое, на этот раз на Дикий Запад. Там Винчестерам предстоит встретиться с Сэмюэлем Кольтом, в надежде, что он знает, как убить мать всех монстров — Еву.

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