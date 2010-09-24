В 6 сезоне 18 серии сериала «Сверхъестественное» Кастиэль вновь отправляет Сэма и Дина в прошлое, на этот раз на Дикий Запад. Там Винчестерам предстоит встретиться с Сэмюэлем Кольтом, в надежде, что он знает, как убить мать всех монстров — Еву.
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