В 6 сезоне 18 серии сериала «Сверхъестественное» Кастиэль вновь отправляет Сэма и Дина в прошлое, на этот раз на Дикий Запад. Там Винчестерам предстоит встретиться с Сэмюэлем Кольтом, в надежде, что он знает, как убить мать всех монстров — Еву.