В 6 сезоне 14 серии сериала «Сверхъестественное» Винчестеры подозревают призрака в череде убийств мужчин. Но Дин вынужден срочно уехать домой спасать Лизу по звонку Бена. Ложный вызов вынуждает Дина и Лизу решить, что теперь будет с их семьей.