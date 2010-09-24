В 6 сезоне 14 серии сериала «Сверхъестественное» Винчестеры подозревают призрака в череде убийств мужчин. Но Дин вынужден срочно уехать домой спасать Лизу по звонку Бена. Ложный вызов вынуждает Дина и Лизу решить, что теперь будет с их семьей.
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