В 6 сезоне 15 серии сериала «Сверхъестественное» ангел Бальтазар, спасая Винчестеров от Рафаила, отправляет их в реальность, где они — звезды шоу. И Кастиэль там есть — в образе Миши Коллинза, очень любящего писать всякое в твиттер.