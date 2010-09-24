В 6 сезоне 15 серии сериала «Сверхъестественное» ангел Бальтазар, спасая Винчестеров от Рафаила, отправляет их в реальность, где они — звезды шоу. И Кастиэль там есть — в образе Миши Коллинза, очень любящего писать всякое в твиттер.
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