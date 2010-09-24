В 6 сезоне 16 серии сериала «Сверхъестественное» Винчестеры вместе с Бобби пытаются поймать мать всех чудовищ, но пока даже не представляют, каким образом ее убить. В то же время охоту на мать ведут и Сэмюэль с Гвен.