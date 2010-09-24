В 6 сезоне 21 серии сериала «Сверхъестественное», несмотря на расставание с Дином, Лиза с Беном становятся заложниками демона, цель которого выманить Винчестеров. В то же время Бобби обнаруживает, что Кас украл у них важный дневник.