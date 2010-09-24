В 6 сезоне 17 серии сериала «Сверхъестественное» самыми странными способами умирает множество людей. На первый взгляд их ничего не связывает, но все они оказываются потомками пассажиров «Титаника», который не утонул по воле Бальтазара.
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