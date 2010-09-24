В 6 сезоне 20 серии сериала «Сверхъестественное» повествование ведется от лица Кастиэля. Он рассказывает о том, что было, что он испытывал, об ангелах и войне на небесах и о своем отношении к Винчестерам.
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