В 6 сезоне 12 серии сериала «Сверхъестественное» душа вернулась в тело Сэма, при этом он не помнит, как провел время после выхода из клетки. Но привычная охота не ждет, и братьям срочно нужно расследовать череду похищений девственниц.
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