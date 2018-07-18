В 8 сезоне 7 серии сериала «Форс-мажоры» из-за Донны Харви придется переступить через себя и помочь Дэвиду Фоксу. Алекс наконец-то понял, кому он может доверять в фирме. Он отправляется к Зейну по личному вопросу.