В 8 сезоне 7 серии сериала «Форс-мажоры» из-за Донны Харви придется переступить через себя и помочь Дэвиду Фоксу. Алекс наконец-то понял, кому он может доверять в фирме. Он отправляется к Зейну по личному вопросу.
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