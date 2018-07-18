В 8 сезоне 14 серии сериала «Форс-мажоры» Спектру предстоит принять сложное решение: ему необходимо выбрать Саманту или Скотти. Личная вражда женщин не должна его касаться, поэтому Харви не знает, как себя вести среди коллег.