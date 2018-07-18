В 8 сезоне 15 серии сериала «Форс-мажоры» связи Донны усложняют работу Харви и Алекса. Они могут остаться без выгодной сделки. Луис обращается за помощью к Саманте. Она готова пойти на все, чтобы Литт добился справедливости.