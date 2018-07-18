В 8 сезоне 11 серии сериала «Форс-мажоры» старый друг не дает прохлаждаться, и Харви приходится использовать тяжелую артиллерию против него. Адвокат требует реванша. Луису очень сложно руководить фирмой.
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