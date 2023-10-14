Меню
Сериалы
Форс-мажоры
Новости
Новости о сериале «Форс-мажоры»
Новости о сериале «Форс-мажоры»
Сериал «Форс-мажоры» будет перезапущен с новыми персонажами
Над новым проектом трудится автор оригинального шоу.
Написать
14 октября 2023 10:34
Создатель «Форс-мажоров» ответил, возможно ли возобновление сериала
Он считает, создание продолжения потребует от команды слишком больших усилий.
Написать
22 августа 2023 15:25
