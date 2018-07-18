В 8 сезоне 5 серии сериала «Форс-мажоры» Спектр переживает личные проблемы. Для того чтобы защитить своего брата, ему надо совладать со своим прошлым. У Луиса тоже семейные проблемы, ради решения которых он готов пожертвовать практически всем.