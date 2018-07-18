В 8 сезоне 2 серии сериала «Форс-мажоры» Харви и Донна смотрят за работой Саманты. Шейла заставляет Луиса определить, какие у него главные ценности. Катрина предлагает клиента Алексу, который должен обязательно впечатлить Зейна.
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