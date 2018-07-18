В 8 сезоне 8 серии сериала «Форс-мажоры» у Харви и Саманты довольно-таки близкие отношения. Он помогает ей адаптироваться в новой фирме и с разными делами. Луис никогда не представлял себя отцом, и сейчас ему это дается очень тяжело.