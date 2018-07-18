В 8 сезоне 9 серии сериала «Форс-мажоры» восстановилось долгожданное спокойствие в фирме и среди сотрудников. Однако оно было недолгим. Старый и всем знакомый враг снова дает о себе знать и вновь угрожает благополучию адвокатов.
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