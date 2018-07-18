В 8 сезоне 1 серии сериала «Форс-мажоры» по результатам слияния Харви и Зейн решают, кто должен руководить фирмой. Луис обращается за советом к Катрине, но ему не нравится ее ответ. Донна доказывает, что она достойна большего.