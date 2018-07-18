В 8 сезоне 3 серии сериала «Форс-мажоры» Спектр оказывается в конфликте с хозяином фирмы. Слияние не всем идет на пользу, и Харви не знает, что с этим делать. Алекс пытается связаться с бывшим клиентом Саманты.
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