В 8 сезоне 3 серии сериала «Форс-мажоры» Спектр оказывается в конфликте с хозяином фирмы. Слияние не всем идет на пользу, и Харви не знает, что с этим делать. Алекс пытается связаться с бывшим клиентом Саманты.