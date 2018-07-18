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Киноафиша Сериалы Форс-мажоры Сезоны Сезон 8 Серия 13

Форс-мажоры 2011 - 2019 13 серия 8 сезон

7.8 Оцените
10 голосов
Все серии 8 сезона «Форс-мажоры»
Правша
Сезон 8 / Серия 1 18 июля 2018
Вертикаль власти
Сезон 8 / Серия 2 25 июля 2018
Обещания, обещания
Сезон 8 / Серия 3 1 августа 2018
Доход с квадратного фута
Сезон 8 / Серия 4 8 августа 2018
Хорошо облить грязью
Сезон 8 / Серия 5 15 августа 2018
Коты, балет и Харви Спектр
Сезон 8 / Серия 6 22 августа 2018
Зависть
Сезон 8 / Серия 7 29 августа 2018
Корал-Гейблс
Сезон 8 / Серия 8 5 сентября 2018
Прошение об отсрочке
Сезон 8 / Серия 9 12 сентября 2018
Старший партнер
Сезон 8 / Серия 10 19 сентября 2018
Рокки 8
Сезон 8 / Серия 11 23 января 2019
Охота на кита
Сезон 8 / Серия 12 30 января 2019
Величайшее благо
Сезон 8 / Серия 13 6 февраля 2019
Горох в стручке
Сезон 8 / Серия 14 13 февраля 2019
Подставное лицо
Сезон 8 / Серия 15 20 февраля 2019
Харви
Сезон 8 / Серия 16 27 февраля 2019
О чем cерия

В 8 сезоне 13 серии сериала «Форс-мажоры» только Харви и Донна выяснили свои отношения, как на фирму снова начинают нападать. Саманту начинают шантажировать,  и она понимает, что от прошлого нельзя убежать.

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