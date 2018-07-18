В 8 сезоне 16 серии сериала «Форс-мажоры» Хардман возвращается в поисках возмездия и правосудия, но все члены совета директоров встают на защиту Харви и его коллег. Теперь понятно, кто по-настоящему руководит фирмой.
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