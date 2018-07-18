В 8 сезоне 12 серии сериала «Форс-мажоры» Луису удается найти баланс на работе и дома. Он получает удовольствие от руководящей должности и даже перед Харви чувствует победу. Алекс искушен вниманием Саманты. Что же об этом скажет его жена?
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