В 8 сезоне 4 серии сериала «Форс-мажоры» Алекс не понимает, кому он может доверять. Он разрывается между Харви и Зейном. Пока непонятно, кто все-таки будет руководить фирмой. Луис пытается пережить одну шокирующую ситуацию.