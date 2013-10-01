В 1 сезоне 15 серии сериала «Студия 17» в фирму приятелей поступает заказ на рекламный ролик для популярной мебельной компании. Петя с Эдиком пытаются заработать на секрете владельца, а Оскар полагает, что готов оставить холостяцкую жизнь.