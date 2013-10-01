В 1 сезоне 3 серии сериала «Студия 17» давние приятели отыскивают спонсоров для благоустройства и оборудования фирмы, однако инвесторы начинают претендовать на долю от прибыли предприятия, что противоречит первоначальным планам друзей.
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