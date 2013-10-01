В 1 сезоне 1 серии сериала «Студия 17» компания молодых ребят мечтает о крупных деньгах, головокружительном успехе и сногсшибательных женщинах. В их распоряжении только заброшенный автосервис, из которого парни задумывают сделать рекламную фирму.