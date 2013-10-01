В 1 сезоне 12 серии сериала «Студия 17» по просьбе Оскара ребята отправляются забрать машину Анжелики. Однако парни попадают в аварию, из-за чего заводят знакомство со сногсшибательной красоткой, супругой предпринимателя с криминальным прошлым.
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