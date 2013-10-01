В 1 сезоне 2 серии сериала «Студия 17» компания давних приятелей вкладывает все силы в ремонт заброшенного автосервиса, из-за чего у ребят быстро заканчиваются сбережения, а их подруги начинают ревновать к карьерным планам своих парней.