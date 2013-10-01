В 1 сезоне 4 серии сериала «Студия 17» давние приятели слишком заняты развлечениями, девушками и ведением перспективного бизнеса, чтобы посещать лекции в университете каждый день. Однако экзаменационная сессия парней совсем не за горами...
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