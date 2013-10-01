В 1 сезоне 7 серии сериала «Студия 17» в фирму поступает очередной заказ — съемка школьного выпускного. Денис сталкивается на мероприятии с Катей и ее новым кавалером, Эдик и Петя надеются обогатиться, а Оскар не против поразвлечься с учительницей.
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