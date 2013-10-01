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Киноафиша Сериалы Студия 17 Сезоны Сезон 1 Серия 7

Студия 17 2015 7 серия 1 сезон

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 30 сентября 2015
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 1 октября 2013
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 2 октября 2013
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 3 октября 2013
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 7 октября 2013
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 8 октября 2013
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 9 октября 2013
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 10 октября 2013
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 14 октября 2013
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 15 октября 2013
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 16 октября 2013
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 17 октября 2013
Эпизод 13
Сезон 1 / Серия 13 21 октября 2013
Эпизод 14
Сезон 1 / Серия 14 22 октября 2013
Эпизод 15
Сезон 1 / Серия 15 23 октября 2013
Эпизод 16
Сезон 1 / Серия 16 24 октября 2013
О чем cерия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Студия 17» в фирму поступает очередной заказ — съемка школьного выпускного. Денис сталкивается на мероприятии с Катей и ее новым кавалером, Эдик и Петя надеются обогатиться, а Оскар не против поразвлечься с учительницей.

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