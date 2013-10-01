В 1 сезоне 16 серии сериала «Студия 17» приятели достигают своей цели в заработке и решают закрыть фирму. Семак с Эдиком планируют снять собственный фильм, Денис хочет подарить деньги возлюбленной, а Оскар и Анжелика готовятся к свадьбе.
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